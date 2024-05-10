МТС совместно с БГУ открыли регистрацию на Хакатон — конкурс digital-идей, концепций и решений. Участвовать в нем могут студенты всех белорусских вузов. Победитель получит приз 5 тысяч белорусских рублей.

Заявку можно оформить с 8 по 20 мая 2024 г. на странице mtshackathon.by, где размещена информация об условиях и техническом задании. После регистрации будут сформированы команды, которые в течение 3-х дней смогут генерировать идеи.

Хакатон пройдет в Бизнес-инкубаторе ПВТ — на уникальной площадке, объединяющей самые передовые стартапы и позволяющей воплощаться им в реальность.

«Компания МТС реализует множество социальных инициатив, в том числе по поддержке талантливой молодежи. Мероприятие задумано как стартовая площадка для креативных студентов, где они из первых уст могут узнать о работе такого крупного игрока на рынке телекоммуникаций как МТС и наладить коммуникацию с представителями бренда. Опыт проведения Хакатона показал большую востребованность таких проектов. Мы видим, что студенты приобретают полезные знания и активно вовлекаются в решение «взрослых» задач бизнеса», — подчеркнула Мария Канасевич, руководитель группы по связям с общественностью компании МТС.

Претендентам следует внимательно ознакомиться с техзаданием Хакатона. Им предлагается придумать, как может выглядеть и работать коммуникационная площадка для взаимодействия между сотрудниками Контактного центра МТС. Справиться с этой задачей студентам помогут знания в области программирования, дизайна, технической экспертизы.

Хакатон будет состоять из нескольких этапов: самостоятельной работы команд и образовательной части. Студентам прочтут лекции специалисты МТС, приглашенные эксперты и менторы. Команды пройдут промежуточный отбор, а затем презентуют проекты в формате питчей. В финале экспертное жюри определит команду-победителя Хакатона.

Приз в 5 тысяч белорусских рублей получит команда, которая предоставит наиболее подходящую под критерии МТС идею или концепцию. Важную роль при оценке будут играть свежий взгляд на бизнес-задачу и уникальность предложенных студентами решений.

Финал Хакатона состоится 24 мая 2024 года. Регистрация — по ссылке.