B Venture Legal. Венчурные инвестиции и налоги: опыт ЕС и рекомендации для Беларуси

23 октября перед участниками встречи выступит Роман Шпаковский , ADIT, партнер Legaltax, налоговый консультант.

Роман более 10 лет консультирует бизнес по юридическим, налоговым и регуляторным вопросам, международному налоговому планированию. Один из двух обладателей квалификации Advanced Diploma in International Taxation (CIOT, UK), которые практикуют в Беларуси. Ведущий юрист в сфере Коммерческого права и M&A по версии Legal500.

Член Международной налоговой ассоциации (IFA), Аффилированный член Королевской налоговой ассоциации (CIOT). Аттестат налогового консультанта (РБ).

Роман Шпаковский проведет выступление об основах налогообложения при венчурном инвестировании. На основании исследований успехов и провалов специальных налоговых льгот для венчурной индустрии в ЕС, США, Австралии мы посмотрим на варианты улучшения налогового климата для венчурных инвестиций в Беларуси и, разумеется, обсудим текущую ситуацию с налогообложением.

Участие в мероприятии свободное при предварительной регистрации.

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