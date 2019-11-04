День Инвестора

Дата проведения: 

07.12.2019

Место проведения: 

Бесплатно

7 декабря в Минске состоится “День Инвестора”. Это ежегодное событие, на котором стартапы получат консультации от отраслевых экспертов, а также представят свои проекты инвесторам.

Почему нужно быть на Дне Инвестора?

  • Про твой проект узнают инвесторы из Европы и стран СНГ;
  • Ты получишь обратную связь по своему стартапу;
  • Получишь новые знания и мотивацию от наших спикеров;
  • Станешь свидетелем крутого бизнес-батла;
  • Заведешь новые бизнес-знакомства, и многое другое...

Как действовать:

  • До 30 ноября подать заявку;
  • 2 декабря: отбор 20 лучших проектов;
  • 7 декабря - полуфинал. Ты представишь свой проект экспертам и зрителям. 
  • 12 декабря - финал. 10 лучших выступят перед инвестиционным советом!

Также, организаторы события рады всем гостям, поэтому, если проекта у тебя пока нет, но ты хочешь получить знания, мотивацию и хороший нетворкинг, то регистрируйся как ЗРИТЕЛЬ, и приходи!

Где и когда?

Начало мероприятия: 12:30

Регистрация на сайте.

Место проведения: Минск, ул. Октябрьская 16/3 Lo-fi Social Club

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