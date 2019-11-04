Дата проведения:
07.12.2019
Место проведения:
Бесплатно
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7 декабря в Минске состоится “День Инвестора”. Это ежегодное событие, на котором стартапы получат консультации от отраслевых экспертов, а также представят свои проекты инвесторам.
Почему нужно быть на Дне Инвестора?
- Про твой проект узнают инвесторы из Европы и стран СНГ;
- Ты получишь обратную связь по своему стартапу;
- Получишь новые знания и мотивацию от наших спикеров;
- Станешь свидетелем крутого бизнес-батла;
- Заведешь новые бизнес-знакомства, и многое другое...
Как действовать:
- До 30 ноября подать заявку;
- 2 декабря: отбор 20 лучших проектов;
- 7 декабря - полуфинал. Ты представишь свой проект экспертам и зрителям.
- 12 декабря - финал. 10 лучших выступят перед инвестиционным советом!
Также, организаторы события рады всем гостям, поэтому, если проекта у тебя пока нет, но ты хочешь получить знания, мотивацию и хороший нетворкинг, то регистрируйся как ЗРИТЕЛЬ, и приходи!
Где и когда?
Начало мероприятия: 12:30
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