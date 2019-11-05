Эй, хочу в QA!

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Какими качествами нужно обладать, чтобы стать тестировщиком программного обеспечения?
Кому не стоит выбирать QA?
Какие плюсы и минусы профессии, какие есть подводные камни?
Как учиться, как искать работу, как развиваться начинающему специалисту?
Первый день, месяц, год тестировщика. Чего ожидать?
Какие есть карьерные перспективы у тестировщика?
Эти и другие вопросы раскроет Анна Паздникова, которая прошла путь от учителя английского языка до Senior QA Engineer в компании EIS Group.
Митап для начинающих специалистов и всех, кто планирует стать тестировщиком программного обеспечения.
Место проведения - Минск, Немига 5, Альфа-Бизнес Хаб.
15.11.2019 с 17:30 до 19:00.
Мероприятие бесплатное по предварительной регистрации с последующим подтверждением участия.
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