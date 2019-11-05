Эй, хочу в QA!

Дата проведения: 

15.11.2019

Место проведения: 

Бесплатно

Какими качествами нужно обладать, чтобы стать тестировщиком программного обеспечения?
Кому не стоит выбирать QA?
Какие плюсы и минусы профессии, какие есть подводные камни?
Как учиться, как искать работу, как развиваться начинающему специалисту?
Первый день, месяц, год тестировщика. Чего ожидать? 
Какие есть карьерные перспективы у тестировщика?

Эти и другие вопросы раскроет Анна Паздникова, которая прошла путь от учителя английского языка до Senior QA Engineer в компании EIS Group. 

Митап для начинающих специалистов и всех, кто планирует стать тестировщиком программного обеспечения. 
 

Место проведения - Минск, Немига 5, Альфа-Бизнес Хаб. 

15.11.2019 с 17:30 до 19:00. 

Мероприятие бесплатное по предварительной регистрации с последующим подтверждением участия.

Версия для печатиВерсия для печати
Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!