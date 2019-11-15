Найм иностранцев, должности по ЕТКС в IT, отпуска и больничные

Дата проведения:
21.11.2019
Место проведения:
Бесплатно
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5 ноября в 19:00 в Willing hotel (ул. Ленина, 50) эксперты “Делай Свое Дело” проведут бесплатный мастер-класс для CEO IT-компаний.
5 ноября в 19:00 в Willing hotel (ул. Ленина, 50) эксперты “Делай Свое Дело” проведут бесплатный мастер-класс для CEO IT-компаний.
Мы расскажем о:
1. Найме иностранных сотрудников:
- можно/нельзя, что надо учесть;
- что прописать в договоре;
- как перевести деньги сотруднику.
2. Должности в IT в новых условиях - все по ЕТКС и где можно сделать маневр в сторону реальности.
3. Отпуска и больничные в IT компаниях: на что обратить внимание.
4. Воинский учет и Охрана труда.
5. Корпоративные карты:
- что можно, а что нельзя;
- интересные кейсы из практики.
Мастер-класс бесплатный для руководителей IT-компаний по предварительной регистрации с обязательным подтверждением организатора*.
*Организатор имеет право отказать в участии тем, кто не регистрировался на мастер-класс или пришел вместо заявленного человека.
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