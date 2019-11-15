Найм иностранцев, должности по ЕТКС в IT, отпуска и больничные

5 ноября в 19:00 в Willing hotel (ул. Ленина, 50) эксперты “Делай Свое Дело” проведут бесплатный мастер-класс для CEO IT-компаний.



Мы расскажем о:

1. Найме иностранных сотрудников:

можно/нельзя, что надо учесть;

что прописать в договоре;

как перевести деньги сотруднику.

2. Должности в IT в новых условиях - все по ЕТКС и где можно сделать маневр в сторону реальности.

3. Отпуска и больничные в IT компаниях: на что обратить внимание.

4. Воинский учет и Охрана труда.

5. Корпоративные карты:

что можно, а что нельзя;

интересные кейсы из практики.

Мастер-класс бесплатный для руководителей IT-компаний по предварительной регистрации с обязательным подтверждением организатора*.

*Организатор имеет право отказать в участии тем, кто не регистрировался на мастер-класс или пришел вместо заявленного человека.

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