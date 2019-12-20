Конференция f(by) 2020

Дата проведения: 

25.01.2020

Место проведения: 

Платно

В этом году конференция пройдет 25 января в SPACE (ул. Октябрьская, 16/4).
Накануне конференции в том же месте 24 января состоится воркшоп. Начало воркшопа в 18:00.

В день конференции участников ждут 2 потока докладов: 

  • язык Scala;
  • функциональные языки программирования: теория и дизайн.

Первые спикеры и тема воркшопа уже объявлены.

Следите за новостями конференции f(by) 2020 на сайте и в соцсетях конференции – Twitter, FacebookInstagram.

f(by) 2020 организована командой SPACE совместно с независимым сообществом функциональных разработчиков Беларуси FunсBY community.

 

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