Конференция f(by) 2020

Дата проведения:
25.01.2020
Место проведения:
Платно
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В этом году конференция пройдет 25 января в SPACE (ул. Октябрьская, 16/4).
В этом году конференция пройдет 25 января в SPACE (ул. Октябрьская, 16/4).
Накануне конференции в том же месте 24 января состоится воркшоп. Начало воркшопа в 18:00.
В день конференции участников ждут 2 потока докладов:
- язык Scala;
- функциональные языки программирования: теория и дизайн.
Первые спикеры и тема воркшопа уже объявлены.
Следите за новостями конференции f(by) 2020 на сайте и в соцсетях конференции – Twitter, Facebook, Instagram.
f(by) 2020 организована командой SPACE совместно с независимым сообществом функциональных разработчиков Беларуси FunсBY community.
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