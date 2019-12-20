Конференция f(by) 2020

В этом году конференция пройдет 25 января в SPACE (ул. Октябрьская, 16/4).

Накануне конференции в том же месте 24 января состоится воркшоп. Начало воркшопа в 18:00.

В день конференции участников ждут 2 потока докладов:

язык Scala;

функциональные языки программирования: теория и дизайн.

Первые спикеры и тема воркшопа уже объявлены.

Следите за новостями конференции f(by) 2020 на сайте и в соцсетях конференции – Twitter, Facebook, Instagram.