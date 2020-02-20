IT ENTRANCE SPRING 2020

Дата проведения: 

18.04.2020

Место проведения: 

Бесплатно

18 апреля в Минске пройдет бесплатная конференция для тех, кто хочет стать специалистом в ИТ-сфере. IT ENTRANCE пройдет уже в 7 раз и соберет спикеров из ведущих ИТ-компаний страны, которые поделятся своим опытом с начинающими айтишниками.

О чем вы узнаете на конференции:

  • Самые востребованные ИТ-специальности в 2020 году
  • Как гуманитариям попасть на работу в ИТ-компанию
  • Мифы в ИТ
  • Как правильно составить резюме
  • Как подготовиться к собеседованию в ИТ-компанию
  • Как найти первое место работы в ИТ-компании
  • Как выбрать свою специальность в ИТ
  • Как попасть в ИТ: личный опыт

На нашем мероприятии вы сможете окунуться в сферу IT, познакомиться с известными спикерами и пообщаться с профессионалами крупнейших IT-компаний Беларуси.

Программа формируется, следите за обновлениями на сайте.

Место: Отель «Виктория» (проспект Победителей, 59).

Время: 9:00 – 17:00

Стоимость: бесплатно, предварительная регистрация обязательна!

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