IT ENTRANCE SPRING 2020

Дата проведения:
18.04.2020
Место проведения:
Бесплатно
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18 апреля в Минске пройдет бесплатная конференция для тех, кто хочет стать специалистом в ИТ-сфере. IT ENTRANCE пройдет уже в 7 раз и соберет спикеров из ведущих ИТ-компаний страны, которые поделятся своим опытом с начинающими айтишниками.
О чем вы узнаете на конференции:
- Самые востребованные ИТ-специальности в 2020 году
- Как гуманитариям попасть на работу в ИТ-компанию
- Мифы в ИТ
- Как правильно составить резюме
- Как подготовиться к собеседованию в ИТ-компанию
- Как найти первое место работы в ИТ-компании
- Как выбрать свою специальность в ИТ
- Как попасть в ИТ: личный опыт
На нашем мероприятии вы сможете окунуться в сферу IT, познакомиться с известными спикерами и пообщаться с профессионалами крупнейших IT-компаний Беларуси.
Программа формируется, следите за обновлениями на сайте.
Место: Отель «Виктория» (проспект Победителей, 59).
Время: 9:00 – 17:00
Стоимость: бесплатно, предварительная регистрация обязательна!
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