Онлайн конференция про IT-подбор TechRec 2020

Дата проведения: 

29.05.2020

Место проведения: 

Платно

29 мая мы соберем всех HR и IT-рекрутеров страны перед экранами их гаджетов.

На выступлениях вас ждут реальные кейсы и самые хайповые темы от спикеров из России и Европы. А мастер-классы, видео-флудилки и различные интерактивы сделают конференцию по-настоящему практической.

  • Поговорим про то, как развивать команду и автоматизировать адаптацию новичков.
  • Обсудим работу с заказчиками и анализ HR метрик.
  • Расскажем, как конкурировать с компаниями-гигантами и можно ли удержать senior developers надолго.
  • Раскроем секрет, как уговорить разработчика прийти на маленькие деньги в маленький проект.
  • Поделимся “best practices” в организации процесса подбора.

 

Чего стоит ожидать от online:

  1. В Zoom будут организованы основные залы. Вы получите ссылки с доступами к первому и второму потоку. Каждый поток проходит как отдельная конференция. Можно выходить из одной и заходить в другую.
  2. Для нетворкинга будет выделена отдельная комната. В которой можно будет поболтать с коллегами и задать дополнительные вопросы спикерам, если вы вдруг не успели сделать это в основном зале. 
  3. Мы решили разбавить доклады и добавить интерактив, чтобы немного размять мозги. Совместно с нашими партнерами мы проведем хакатон по сорсингу, а также веселый квиз! 

Официальный сайт события.

 

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