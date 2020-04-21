Онлайн конференция про IT-подбор TechRec 2020

29 мая мы соберем всех HR и IT-рекрутеров страны перед экранами их гаджетов.

На выступлениях вас ждут реальные кейсы и самые хайповые темы от спикеров из России и Европы. А мастер-классы, видео-флудилки и различные интерактивы сделают конференцию по-настоящему практической.

Поговорим про то, как развивать команду и автоматизировать адаптацию новичков.

Обсудим работу с заказчиками и анализ HR метрик.

Расскажем, как конкурировать с компаниями-гигантами и можно ли удержать senior developers надолго.

Раскроем секрет, как уговорить разработчика прийти на маленькие деньги в маленький проект.

Поделимся “best practices” в организации процесса подбора.

Чего стоит ожидать от online:

В Zoom будут организованы основные залы. Вы получите ссылки с доступами к первому и второму потоку. Каждый поток проходит как отдельная конференция. Можно выходить из одной и заходить в другую. Для нетворкинга будет выделена отдельная комната. В которой можно будет поболтать с коллегами и задать дополнительные вопросы спикерам, если вы вдруг не успели сделать это в основном зале. Мы решили разбавить доклады и добавить интерактив, чтобы немного размять мозги. Совместно с нашими партнерами мы проведем хакатон по сорсингу, а также веселый квиз!

Официальный сайт события.