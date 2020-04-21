Онлайн конференция про IT-подбор TechRec 2020

Дата проведения:
29.05.2020
Место проведения:
Платно
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29 мая мы соберем всех HR и IT-рекрутеров страны перед экранами их гаджетов.
На выступлениях вас ждут реальные кейсы и самые хайповые темы от спикеров из России и Европы. А мастер-классы, видео-флудилки и различные интерактивы сделают конференцию по-настоящему практической.
- Поговорим про то, как развивать команду и автоматизировать адаптацию новичков.
- Обсудим работу с заказчиками и анализ HR метрик.
- Расскажем, как конкурировать с компаниями-гигантами и можно ли удержать senior developers надолго.
- Раскроем секрет, как уговорить разработчика прийти на маленькие деньги в маленький проект.
- Поделимся “best practices” в организации процесса подбора.
Чего стоит ожидать от online:
- В Zoom будут организованы основные залы. Вы получите ссылки с доступами к первому и второму потоку. Каждый поток проходит как отдельная конференция. Можно выходить из одной и заходить в другую.
- Для нетворкинга будет выделена отдельная комната. В которой можно будет поболтать с коллегами и задать дополнительные вопросы спикерам, если вы вдруг не успели сделать это в основном зале.
- Мы решили разбавить доклады и добавить интерактив, чтобы немного размять мозги. Совместно с нашими партнерами мы проведем хакатон по сорсингу, а также веселый квиз!
Официальный сайт события.
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