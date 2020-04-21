III Технологический фестиваль MY.TECH

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Место проведения:
30 мая 2020 года Технопарк Санкт-Петербурга проведет III международный технологический фестиваль MY.TECH, посвященный инновационным решениям для жизни в современном мире и технологиям будущего.
«Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов,» — заявлял Исаак Ньютон, намекая на опыт предшественников и то образование, которое сформировало великого физика и астронома. Через 350 лет, в будущем, эта идея ученого становится лейтмотивом нашего фестиваля.
Сегодня будущее творит не только инженер, конструктор или программист, но и каждый житель нашего города, опираясь на опыт предыдущих поколений и получая новые знания.
Без прошлого нет будущего.
А будущее уже здесь.
Добро пожаловать на MY.TECH 2020
Что такое MY.TECH?
Наш фестиваль объединяет в себе открытую демонстрацию новых технологий, профессиональные дискуссии о будущем, презентации и конкурсы высокотехнологичных бизнес-проектов, образовательную и развлекательную программу для посетителей всех возрастов.
Кого мы приглашаем: школьников, студентов, разработчиков, начинающих и опытных предпринимателей, технических специалистов, представителей институтов развития и исполнительной власти и всех, кто умеет отдыхать с пользой и удовольствием.
Треки программы:
- Маркетинг
- Фармацевтика/Косметология
- Ритейл
- Образование
- Умная дорога/Умный город
- Новые медиа
- Культура XXI
- Чистые технологии
- Зона интерактивной ностальгии
- Кампус
- Аллея технологий
- International Startup Cup
Что ждет участников:
- Мультипрофильная деловая программа
- Презентационные зоны инновационных решений
- Образовательная программа от ведущих проектов современности
- Уникальная образовательная зона для абитуриентов и студентов от ключевых ВУЗов города и образовательных проектов
- Интерактивные и ретроигровые зоны
- Эксклюзивная зона делового общения
- Квесты, тест-драйвы, конкурсы и розыгрыши призов
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