III Технологический фестиваль MY.TECH

Дата проведения: 

30.05.2020

Место проведения: 

Бесплатно

30 мая 2020 года Технопарк Санкт-Петербурга проведет III международный технологический фестиваль MY.TECH, посвященный инновационным решениям для жизни в современном мире и технологиям будущего.

«Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов,» — заявлял Исаак Ньютон, намекая на опыт предшественников и то образование, которое сформировало великого физика и астронома. Через 350 лет, в будущем, эта идея ученого становится лейтмотивом нашего фестиваля.

Сегодня будущее творит не только инженер, конструктор или программист, но и каждый житель нашего города, опираясь на опыт предыдущих поколений и получая новые знания.

Без прошлого нет будущего.

А будущее уже здесь.

Добро пожаловать на MY.TECH 2020

 

Что такое MY.TECH?

Наш фестиваль объединяет в себе открытую демонстрацию новых технологий, профессиональные дискуссии о будущем, презентации и конкурсы высокотехнологичных бизнес-проектов, образовательную и развлекательную программу для посетителей всех возрастов.

Кого мы приглашаем: школьников, студентов, разработчиков, начинающих и опытных предпринимателей, технических специалистов, представителей институтов развития и исполнительной власти и всех, кто умеет отдыхать с пользой и удовольствием.

 

Треки программы:

  • Маркетинг
  • Фармацевтика/Косметология
  • Ритейл
  • Образование
  • Умная дорога/Умный город
  • Новые медиа
  • Культура XXI
  • Чистые технологии
  • Зона интерактивной ностальгии
  • Кампус
  • Аллея технологий
  • International Startup Cup

 

Что ждет участников:

  • Мультипрофильная деловая программа
  • Презентационные зоны инновационных решений
  • Образовательная программа от ведущих проектов современности
  • Уникальная образовательная зона для абитуриентов и студентов от ключевых ВУЗов города и образовательных проектов
  • Интерактивные и ретроигровые зоны
  • Эксклюзивная зона делового общения
  • Квесты, тест-драйвы, конкурсы и розыгрыши призов
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