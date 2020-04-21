III Технологический фестиваль MY.TECH

30 мая 2020 года Технопарк Санкт-Петербурга проведет III международный технологический фестиваль MY.TECH, посвященный инновационным решениям для жизни в современном мире и технологиям будущего.

«Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов,» — заявлял Исаак Ньютон, намекая на опыт предшественников и то образование, которое сформировало великого физика и астронома. Через 350 лет, в будущем, эта идея ученого становится лейтмотивом нашего фестиваля.

Сегодня будущее творит не только инженер, конструктор или программист, но и каждый житель нашего города, опираясь на опыт предыдущих поколений и получая новые знания.

Без прошлого нет будущего.

А будущее уже здесь.

Добро пожаловать на MY.TECH 2020

Что такое MY.TECH?

Наш фестиваль объединяет в себе открытую демонстрацию новых технологий, профессиональные дискуссии о будущем, презентации и конкурсы высокотехнологичных бизнес-проектов, образовательную и развлекательную программу для посетителей всех возрастов.

Кого мы приглашаем: школьников, студентов, разработчиков, начинающих и опытных предпринимателей, технических специалистов, представителей институтов развития и исполнительной власти и всех, кто умеет отдыхать с пользой и удовольствием.

Треки программы:

Маркетинг

Фармацевтика/Косметология

Ритейл

Образование

Умная дорога/Умный город

Новые медиа

Культура XXI

Чистые технологии

Зона интерактивной ностальгии

Кампус

Аллея технологий

International Startup Cup

Что ждет участников: