EPAM JavaScript Hiring Weeks

Дата проведения:
с 28.07.2021 по 06.08.2021
Место проведения:
Бесплатно
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Приглашаем опытных инженеров на EPAM JavaScript Hiring Week.
С 28 июля по 6 августа вы сможете пройти техническое интервью со специалистами EPAM и найти проект для дальнейшего развития. Присоединяйтесь к команде JavaScript-разработчиков в EPAM и получайте бонус в размере одной зарплаты.
JavaScript-практика в #EPAM – это
* Глобальные проекты с заказчиками из списка Forbes Global 2000
* Работа в распределенной международной команде
* Самостоятельный выбор локации и формата работы
* Возможности для запуска и продвижения собственных инициатив
* 4500+ успешных проектов в разных технологиях и доменах
Регистрируйтесь на Hiring Weeks, выбирайте удобную дату и время для беседы с рекрутером и принимайте оффер после успешного интервью.
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