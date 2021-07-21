EPAM JavaScript Hiring Weeks

Приглашаем опытных инженеров на EPAM JavaScript Hiring Week.

С 28 июля по 6 августа вы сможете пройти техническое интервью со специалистами EPAM и найти проект для дальнейшего развития. Присоединяйтесь к команде JavaScript-разработчиков в EPAM и получайте бонус в размере одной зарплаты.

JavaScript-практика в #EPAM – это

* Глобальные проекты с заказчиками из списка Forbes Global 2000

* Работа в распределенной международной команде

* Самостоятельный выбор локации и формата работы

* Возможности для запуска и продвижения собственных инициатив

* 4500+ успешных проектов в разных технологиях и доменах

Регистрируйтесь на Hiring Weeks, выбирайте удобную дату и время для беседы с рекрутером и принимайте оффер после успешного интервью.