EPAM JavaScript Hiring Weeks

Дата проведения: 

с 28.07.2021 по 06.08.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Приглашаем опытных инженеров на EPAM JavaScript Hiring Week. 

С 28 июля по 6 августа вы сможете пройти техническое интервью со специалистами EPAM и найти проект для дальнейшего развития. Присоединяйтесь к команде JavaScript-разработчиков в EPAM и получайте бонус в размере одной зарплаты.

JavaScript-практика в #EPAM – это  

* Глобальные проекты с заказчиками из списка Forbes Global 2000

* Работа в распределенной международной команде  

 

* Самостоятельный выбор локации и формата работы 

* Возможности для запуска и продвижения собственных инициатив  

* 4500+ успешных проектов в разных технологиях и доменах  

Регистрируйтесь на Hiring Weeks, выбирайте удобную дату и время для беседы с рекрутером и принимайте оффер после успешного интервью.

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