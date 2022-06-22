Отбор в MALIMON Civic-Tech Accelerator

MALIMON Civic-Tech Accelerator объявляет набор и принимает заявки от проектов направленных на решения проблем в различных социальных сферах: образование, ЗОЖ, экология, креативные сферы и др.

Каждой команде, прошедшей отбор в акселератор, предоставляется 5000$ на развитие проекта.

Сама акселерационная программа будет проходить online и продлится 3 месяца под патронажем трекера - персонального ментора, который поможет увидеть слабые точки проекта, порекомендует экспертов, ресурсы, поучаствует в формировании гипотез и плана действий по их проверке.

Набор в акселератор будет проходить в несколько этапов, первым из которых будет участие в online-хакатоне.

Всего состоится 5 хакатонов:

22-24 июля - Образование и просвещение| Трудовая занятость| Предпринимательство

19-21 августа - ЗОЖ|Ментальное здоровье|Спорт

09-11 сентября - Экология|Благоустройство территорий| Туризм

30-2 октября - Культура и искусство| Дизайн | Креативные сферы

14-16 октября - Без темы - любые проекты civic tech

Участвовать могут как уже сложившиеся команды, так и отдельные носители идей, программисты, маркетологи, проектные менеджеры и другие специалисты.

Спикер ближайшего хакатона - Ольга Иваненко, бизнес-ангел, СОО-Сo-Founder, Furry Nomad, Co-Founder, Teen UP, CEO, Бизнес Старт

Тема: "Финансовая модель стартапов"

Подробнее узнать условия и подать заявку можно на сайте