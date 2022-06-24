IT-конференция по JS-разработке Сибирь.js

2-3 июля 2022 года IT-компания Purrweb приглашает на первую в Омске конференцию для JavaScript-разработчиков — Сибирь.js.

На конференции выступят спикеры из Яндекса, VK, 2ГИС, HTML Academy, Самоката, Райффайзенбанка, Skillbox, Purrweb и Osome.

Про что будут доклады?

• в каком состоянии сейчас CSS, что нового появилось и уже используется, а так же чего ждать в ближайшем будущем,

• защита разработки в эпоху кризиса,

• про внедрение дизайн системы в большой продукт,

• импакт анализ: понимаем, что происходит внутри нашего приложения,

• Service worker из коробки — погружаемся в офлайн с Workbox

• Contract First принцип в работе с API,

• трудности перевода или i18n в крупных Frontend проектах,

• плюсы и минусы у наиболее популярных в 2022 году библиотек для построения графиков на React,

• Node.js фреймворки: плюсы и минусы.