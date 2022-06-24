Ural Digital Weekend

Дата проведения: 

с 08.07.2022 по 09.07.2022

Место проведения: 

Платно

8–9 июля 2022 в Перми пройдет Ural Digital Weekend — профессиональная конференция про разработку и управление бизнесом digital-продакшна, организованная компаниями Spectr и Тэглайн. 

Конференция разделена на 3 тематических потока: «Разработка», «Воркшопы и мастер-классы», «Управление бизнесом» и будет полезна начинающим и опытным разработчикам, также основателям и менеджерам компаний, занимающимся заказной разработкой программного обеспечения.

 
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