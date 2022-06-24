Best Engineering Event of Republic

Конференция по системной инженерии, интеграции, внедрению и эксплуатации процессов.

Ты системный инженер или девопс, эникей или архитектор, сисадминишь или пишешь код, а может ты анонимный безопасник или сочувствующий. Конференция B.E.E.R объединяет всех IT инженеров, единомышленников.

У нас ты познаешь дзен если ты безопасник, выговоришься с коллегами о наболевшем как девопс, задашь вопросы которые тебя давно терзают у специалистов отрасли, а после зубодробительных докладов ты сможешь отдохнуть с друзьями и послушать B.E.E.R Панду на завершающем конференцию празднике.

В этом году у нас только правда от облачного провайдера, дискуссия о кибер безопасности, более 30 тем полезных IT инженеру, а самое главное для участия тебе необходима только регистрация.