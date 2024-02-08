IT CAREER DAY 2024

9-я международная конференция для IT-специалистов c опытом. CAREER DAY – ваша возможность прокачать свою карьеру. Не упустите шанс пообщаться лично с профессионалами. Мероприятие будет полезно опытным IT-специалистам всех направлений (Middle+). Если находитесь в поиске работы, хотите обменяться опытом и встретиться с IT-комьюнити – регистрируйтесь уже сейчас.

Ваши коллеги – эксперты из других компаний поделятся с вами:

Не только "гугл в помощь" – новые помощники и возможности. GPT использовать нельзя уволить.

Карьера в эпоху нестабильности и неопределенности. Обсудим, с какими вызовами и как приходится бороться.

Состояние и востребованность на рынке. Востребованные технологии и стеки. Кто-то роняет рейты, кто-то их поднимает.

Выживут не все, но кто-то это сделает. Новые продукты, новые заказчики, новые возможности.

Профи на профильном. Профессионалы поделятся техническими докладами. Хорошая возможность сравнить свои знания и узнать что-то новое.

Формат: online + offline.

Формат expo-зоны: стенды компаний, стена вакансий.

Дата: 20 апреля 2024 г.

Время: 10:00 - 17:00

Локация: отель Виктория "Олимп", г. Минск, пр. Победителей, 103.

Вход бесплатный по предварительной регистрации. Следите за обновлениями спикеров в Telegram-канале или на сайте конференции.