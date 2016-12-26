В Минске установили первую в Беларуси «умную» новогоднюю ель

В Минске на улице Куйбышева,69 установили первую в мире "умную" ель. Её особенность заключается в том, что она обладает искусственным интеллектом, голосовым и дистанционным интернет-управлением.

Новогодняя ель создана белорусскими специалистами компании "Ноотехника". Они рассказали, что ель обладает машинным сознанием, распознает голос, отвечает на вопросы, управляется через интернет и командами голосовых ассистентов от Apple и Google.

«Мы интегрировали управление в официальные приложения от Apple и Google. Включить гирлянды можно командами для Siri или с помощью голосового ассистента Google. Кроме этого, ель имеет собственное управление голосом, умеет слушать и отвечать на вопросы и даже ругательства, знает сколько времени осталось до Нового года», - сказал директор компании "Ноотехника" Игорь Чавлытко.

Разработчики отметили, что "умная" ель может стать и самым масштабным интернет-проектом в Беларуси. Включать и отключать гирлянды на ней может любой житель страны сидя дома за праздничным столом через сайт.



