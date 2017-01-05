Курс биткоина впервые за три года превысил $1000

Стоимость биткоина 1 января впервые за три года перевалила за $1 тысячу. На европейской бирже Bitstamp цифровая валюта выросла в цене на 2,5 %, достигнув показателя $1022. Это самая высокая стоимость биткоина с декабря 2013 года.

Как уверяют эксперты, рост биткоина в последние годы может быть связан с повышенным спросом на него в Китае, поскольку юань за год подешевел на 7 % — это самый низкий его показатель за 20 лет. Согласно статистике, большинство торгов с биткоинами происходит именно в Китае.

В частности, жители страны получают возможность быстро и анонимно перемещать деньги по всему миру, не попадая при этом в поле зрения каких-либо государственных органов. Биткоины также могут быть привлекательны для тех, кто обеспокоен недостатком наличности — в Индии, например, банкноты высокого номинала ещё в ноябре были удалены из обращения.

Несмотря на то, что криптовалюта пока не достигла своей пиковой стоимости в $1163, в обращении сейчас находится гораздо больше биткоинов, чем в 2013 году — 12,5 добавляются в систему каждые десять минут. Общая стоимость находящейся в обращении валюты в конце декабря достигла $14 млрд, а на данный момент превышает $16 млрд.