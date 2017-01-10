Российские хакеры от имени МВД штрафовали белорусов за "просмотр порно"

Трое граждан из России штрафовали белорусов от имени МВД за "просмотр порно". Их деятельность пресекли сотрудники отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Миноблисполкома. Об этом 10 января 2017 года сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Правоохранители установили, что с ноября 2015 года по февраль 2016 года злоумышленники, используя вредоносное программное обеспечение в арендованном доме в Минском районе, от имени Министерства внутренних дел Республики Беларусь рассылали уведомления о наложении административного взыскания за якобы имевший место просмотр видеоматериалов, содержащих элементы порнографического характера.

Для оплаты штрафа жертва должны была перевести деньги на счет одного из мобильных операторов Беларуси.

"В результате противоправных действий фигуранты совершили блокирование компьютерной информации более 900 граждан. Причиненный ущерб составил свыше 136 тысяч рублей", - сообщили в СК.

Молодые люди находятся под стражей, дело передано в прокуратуру для направления в суд.