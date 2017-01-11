LG начнет выпускать новые UHD-телевизоры на базе Nano Cell

SUPER UHD телевизоры от LG Electronics (модели SJ9500, SJ8500 и SJ8000) на базе технологии Nano Cell представляют новый уровень изображения. Они были анонсированы на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе.

Телевизоры новой линейки поддерживают множество различных HDR-форматов, включая Dolby Vision™, HDR10 и Hybrid Log Gamma, или HLG. Эта многогранность была дополнена новой функцией HDR Effect, которая повышает качество картинки при воспроизведении SDR-контента. С HDR Effect SDR-изображения обрабатываются покадрово, что позволяет улучшить яркость отдельных областей, повысить контрастность и четкость всей картинки.

LCD-экраны на базе технологии Nano Cell используют одинаковые по размеру частицы диаметром около одного нанометра для более точной передачи оттенков цвета при сохранении более широкого угла обзора, чем у других экранов, в том числе созданных по технологии Quantum. Поэтому зритель не заметит какой-либо разницы в отображении оттенков, где бы он ни находился — прямо перед телевизором или под углом к нему.

Nano Cell работает посредством захвата световых волн избыточной длины, что увеличивает чистоту отображаемых на экране цветов. Таким образом новые LCD-экраны LG передают отдельные цвета с гораздо большей четкостью, воспроизводя их так, как задумывалось создателем оригинального визуального контента. Так, зеленый цвет на экране обычного телевизора может смешиваться с цветами с другой длиной волны — желтым или синим, из-за чего исходный оттенок блекнет, окрашиваясь в желтоватый или голубой тон. Nano Cell снижает вероятность потери исходного цвета, нестабильности изображения и прочих проблем, связанных с ухудшением цветопередачи. Также Nano Cell уменьшает световые блики на экране, сохраняя высокое качество картинки даже в тех случаях, когда экран окружен множеством разных источников света.

Компания Technicolor, голливудский эксперт в сфере работы с визуальным контентом и цветом, начала совместный проект с LG, цель которого — добиться такого качества изображения на экране телевизора, которое полностью соответствует исходным представлениям кинематографистов. Ценители смогут воспользоваться преимуществами богатого 100-летнего опыта Technicolor с помощью «Экспертного режима» от Technicolor, предназначенного для максимально точной передачи оттенков. Сотрудничество двух компаний основано на уже реализованных впечатляющих технологиях цветопередачи 4K-телевизоров от LG, способных максимально реалистично воспроизводить цвета.

«Наша новая линейка SUPER UHD телевизоров на 2017 год на базе собственной технологии LG Nano Cell произведет революцию в сфере производства экранов и выведет представления потребителей о LCD-телевизорах на небывалый уровень, — уверен Брайан Квон (Brian Kwon), президент компании LG Home Entertainment. — Nano Cell — это еще один пример того, как LG реализует свои инновации на практике, расширяя границы применения новых технологий, чтобы удовлетворять постоянно растущие потребности зрителей».

Соответствие стандарту BT.2020 и способность передавать более миллиарда возможных оттенков в каждом из новых SUPER UHD телевизоров от LG дополнены поддержкой формата Active HDR и Dolby Vision, что позволяет им отображать HDR-контент следующего поколения, созданный для обеспечения повышенной яркости основной картинки и большей четкости затененных деталей. С функцией Active HDR телевизор обрабатывает HDR-изображение покадрово и вставляет динамические данные по мере необходимости. Благодаря этому процессу зритель всегда получает лучшее качество картинки независимо от того, содержит ли исходный HDR-контент динамические или статические данные или же не содержит метаданных вообще.

Телевизоры SUPER UHD от LG выполнены в сверхтонком формате Ultra Slim на уникальной серповидной подставке, благодаря чему толщина 55-дюймовой модели SJ9500 достигает всего 6,9 мм в своей самой тонкой части, создавая иллюзию парения экрана в воздухе. Вне зависимости от выбранного способа установки — отдельно на тумбе, или как часть большого развлекательного центра, или с креплением на стену — эффектный внешний вид SUPER UHD телевизора от LG станет прекрасным дополнением в интерьере любого дома.