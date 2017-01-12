"Атлант Телеком" разыграет среди абонентов 600 гаджетов

Интернет-провайдер «Атлант Телеком» разыграет среди своих абонентов 600 гаджетов, которые предоставит оператор velcom. Каждый месяц в течение полугода компании будут разыгрывать по 100 гаджетов.

Первый этап розыгрыша стартует 12 января. Счастливчики получат 75 смартфонов iPhone 6, HTC Desire 626g, Huawei Y3II и 25 планшетов iPad Air 2, Samsung Galaxy Tab E.

Устройства будут разыграны среди действующих абонентов Ethernet- и ADSL-тарифов бренда «Атлант Телеком» или тех, кто успеет им стать до 5 февраля. В акции могут принять участие как жители Минска, так и областных центров.

Инициатива получила название «Играем в одной команде!», что указывает на позитивный эффект от интеграции двух компаний.

«Это лишь первый шаг навстречу действующим абонентам, за которым последуют и другие. На протяжении всего 2017 года наших клиентов ждут приятные сюрпризы. И это не только ценные призы и всевозможные бонусы, но и новые технологические возможности, а также качественный сервис, ориентированный на европейские стандарты», – подчеркнули в компании.

Напомним, что активы крупнейшего частного интернет-провайдера были куплены холдингом Telekom Austria Group, который в Беларуси представлен оператором velcom. Предыдущими владельцами «Атлант Телеком» были «Зубр Капитал» и Европейского банка реконструкции и развития.