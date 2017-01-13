Philips показала самый большой изогнутый 4K монитор

Компания Philips представила самый большой изогнутый 40-дюймовый 4K монитор. Об этом сообщили в пресс-службе производителя.

В Philips отметили, что новинка стала самым большим из представленных сегодня на рынке 4K дисплеев. Монитор оснащен технологией Ultra Wide Color, которая обеспечивает охват более широкого спектра цветов. Это гарантирует воспроизведение максимально естественного изображения.

Технические характеристики:

Характеристики Philips BDM4037UW Тип ЖК панели VA LCD Технология подсветки W-LED Размер панели 40’’/101.6 см Область просмотра 16:9 Оптимальное разрешение 3840x2160 @ 60Гц Угол обзора 178º (Г) / 178º (В), @ C/R > 10 Яркость 300 кд/м² Цвета 1.07 млрд. цветов Цветовая гамма SmartImage MHL 1080P @ 60Гц Удобство пользователя Встроенные динамики: 2 W x 2

Режим MultiView: PBP (4 устройства), PIP (2 устройства)

SmartImage, Multiview, Пользователь, Меню, Вкл/выкл питания

ПО: SmartControl

Другие удобства: замок Kensington, крепление VESA (100x100мм)

Совместимость с системой Plug & Play: DDC/CI, MacOS, sRGB, Windows 10/8.1/8/7 Варианты подключения Вход сигнала: VGA (аналоговый), DisplayPort x 2, HDMI (1.4) - MHL x 1, HDMI (2.0) - MHL x 1

USB: USB 3.0x4 (1 шт. для быстрой зарядки)

Синхронизация входного сигнала: раздельная синхронизация, синхронизация по зеленому

Аудиовход/аудиовыход: аудиовход ПК, выход для наушников Подставка Наклон: -5/10 градусов Экологичность Окружающая среда и электроэнергия: EnergyStar 7.0, RoHS

Упаковка пригодная для вторичной переработки: 100%

Специфические вещества: не содержит ртуть, не содержит свинец Соответствие стандартам WEEE, CECP, PSE, VCCI, BSMI, CE Mark, cETLus, CU-EAC, EPA, FCC Class B, ICES-003, J-MOSS, KUCAS, PSB, RCM, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UKRAINIAN, MEPS

Четкие яркие изображения

Модель BDM4037UW оснащена высокопроизводительной панелью для реализации разрешения UltraClear 4K UHD (3840х2160 пикселей). Кроме того, новый дисплей от Philips использует технологию многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает высокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую, живую картинку. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178 градусов в обеих плоскостях.

Технология Ultra Wide Color обеспечивает широкий охват цветовой палитры – 85% пространства NTSC в отличие от стандартных 72%. Благодаря этому монитор воспроизводит больше оттенков, воспринимаемых глазом человека. В отличие от усовершенствований, доступных путем настройки цветового баланса через программное обеспечение, Ultra Wide Color основана на доработке аппаратных средств.

Больше результата без дополнительных усилий

Артем Хоменко, менеджер компании MMD по продукции Philips в европейском регионе, так комментирует выход модели BDM4037UW: «Наше призвание – обеспечить пользователей передовыми технологиями. Объединив 4K разрешение и технологию Ultra Wide Color в изогнутом дисплее, мы предлагаем фантастическую четкость в сочетании с широким экраном для работы в режиме многозадачности».

MultiView

Функция MultiView позволяет воспроизводить контент с разрешением Full HD с четырех разных источников на одном экране одновременно. Окна могут быть расположены несколькими способами:

- режим "Картинка-рядом-с-картинкой" (Picture-by-Picture) разбивает пространство экрана на части. Такой режим подходит для повышения производительности работы на нескольких ноутбуках одновременно или для использования в диспетчерских или аппаратных пунктах;

- режим "Картинка-в-картинке" (Picture-in-Picture) позволит, например, просматривать новостную ленту в маленьком окне и одновременно работать на остальной части экрана.

Мерцание монитора со светодиодной подсветкой может вызывать усталость глаз. Для решения этой проблемы новая модель оснащена технологией Flicker-free.

Новый дисплей Philips BDM4037UW по рекомендованной производителем цене 1573,9 BYR уже доступен в крупных магазинах электроники.