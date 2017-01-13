В общежитии БГУИР погиб студент 4-го курса

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Студент-четверокурсник факультета компьютерных систем и сетей БГУИР выпал из окна и разбился. Об этом 13 января 2017 года рассказал официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович. 

"Утром 13 января 21-летний студент БГУИР выпал с верхнего этажа в общежитии по улице Я. Коласа. Тело с признаками падения с высоты обнаружили на козырьке здания", - сообщил представитель СК. 

Правоохранительными органами назначен ряд экспертиз, проводится опрос студентов и сотрудников вуза для установления всех деталей трагедии. 

Напомним, что до этого еще один несчастный случай произошел в БГУ. Студент факультета радиофизики и компьютерных технологий умер по дороге в деканат. 

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Опубликовал: Dmitrys10,

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