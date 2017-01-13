В общежитии БГУИР погиб студент 4-го курса

Студент-четверокурсник факультета компьютерных систем и сетей БГУИР выпал из окна и разбился. Об этом 13 января 2017 года рассказал официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович.

"Утром 13 января 21-летний студент БГУИР выпал с верхнего этажа в общежитии по улице Я. Коласа. Тело с признаками падения с высоты обнаружили на козырьке здания", - сообщил представитель СК.

Правоохранительными органами назначен ряд экспертиз, проводится опрос студентов и сотрудников вуза для установления всех деталей трагедии.

Напомним, что до этого еще один несчастный случай произошел в БГУ. Студент факультета радиофизики и компьютерных технологий умер по дороге в деканат.