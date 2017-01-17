Беларусь не вошла в топ стран с самой инновационной экономикой

Рейтинг самых инновационных экономик миры был составлен аналитиками компании Bloomberg и опубликован 17 января 2017 года.

Для Беларуси места в этом рейтинге не нашлось. Лидирующая позицию, как и во многих подобных рейтингах, оказалась у Южной Кореи. Второе место заняла Швеция, третье - Германия. В этом году в пятерке оказались Швейцария и Финляндия, занявшие четвертое и пятое места соответственно.

Стоит отметить, что в списке лучших стран оказались соседи и ближайшие партнеры Беларуси. Так, в этом году Казахстан поднялся 50 строчки на 48. В свою очередь, Украина потеряла одну строчку и расположилась на на 42 месте. Рядом с ней оказалась Латвия, которая в этом году оказалась в самом конце четвертого десятка. В этом же десятке находится и Литва - 32 место.

Самое высокое место среди наших соседей оказалось у Польши - 22 место. Рядом расположилась Россия, которая сенсационно обвалилась на 14 пунктов и заняла в итоге 26 место. Составители назвали восточную соседку «главным неудачником года».

Отмечается, что при составлении этого рейтинга специалисты Bloomberg учитывали затраты стран на проведение научных исследований и разработок, продуктивность, присутствие в экономике высокотехнологичных компаний, распространенность высшего образования, добавленная стоимость товаров, количество патентов и исследователей.