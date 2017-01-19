life:) расширил географию LTE в Минске и его пригороде

Сегодня сеть 4G стала доступной для абонентов life:) в таких населенных пунктах, как пос. Привольный, пос. Лесной, д. Валерьяново, пос. Острошицкий городок, д. Самохваловичи, г. Молодечно, аг. Ратомка, пос. Колодищи, д. Тарасово, аг. Ждановичи, г. Смолевичи, д. Большое Стиклево, г. Заславль, аг. Сенница и д. Быкачино. Кроме этого, расширена зона оказания 4G-услуг в Минске.

Жители городов, которым становится доступна новая технология, могут уже протестировать 4G. Для этого достаточно иметь 4G-смартфон, 4G SIM-карту и изменить настройки в своем смартфоне, выбрав 4G в качестве типа необходимой сети.

Сегодня жители присоединившихся к зоне покрытия населенных пунктов могут начать использование 4G в рамках нескольких разных предложений оператора. С 26 января можно будет использовать 4G без подключения каких-либо дополнительных услуг. В Минске можно заказать бесплатную доставку 4G SIM-карты.