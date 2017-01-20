На Комаровском рынке появился бесплатный Wi-Fi

На "Комаровке" на всей территории крытого рынка появился бесплатный Wi-Fi, сообщается на странице в социальной сети Комаровского рынка.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно подключиться к сети KOMAROVKA FREE и пройти регистрацию.

Пока Wi-Fi будет доступен для каждого пользователя в течение одного часа в сутки, но после тестирования планируется это время продлить.

