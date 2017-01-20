velcom установил в Минске базовую станцию изо льда

Бензопилы, стамески и газовые горелки– довольно необычно velcom решил отметить завершение строительства самой большой в Беларуси 3G-сети. Генеральный директор компании Гельмут Дуз лично участвовал в создании ледяной базовой станции, которую velcom «запустил» сегодня в горнолыжном комплексе «Солнечная долина» в Курасовщине.

Установленная у горнолыжного склона скульптура имеет высоту 4,5 м и весит 2 тонны. Помимо топ-менеджеров компании, попробовать свои силы в обработке льда мог любой желающий. Инсталляция в виде базовой станции стала самой высокой скульптурой, которая когда-либо изготавливалась в Беларуси изо льда.

На сегодня 3G-покрытие охватывает 94% территории нашей страны, на которой проживает 99% всего населения Беларуси. Отвечая на вопросы журналистов о дальнейших планах, руководство vlcom сообщило, что компания будет продолжать строить минимум 200 базовых станций в год, чтобы закрыть пробелы в покрытии вдоль основных дорог. Кроме того, планируется запуск новых сервисов на базе облачных технологий.

По словам Гельмута Дуза, в течение последнего года velcom полностью модернизировал свою сеть, запустив 3,2 тыс базовых станций формата UMTS-900. На сегодня на 3G-сеть приходится более 50% голосовых вызовов и 97% дата-трафика.

Также в компании отметили, что запуск 4G произойдет, вероятнее всего, когда будет обеспечено полное LTE-покрытие территории Беларуси.

Одна из задач velcom в ближайшем будущем – «стать больше, чем просто мобильным оператором», предоставлять услуги фиксированной связи всем своим пользователям, чему во многом должно поспособствовать присоединение к компании частного белорусского интернет-провайдера «Атлант-Телеком».

2016 год стал годом крупный инвестиций для компании, что дало соответствующие результаты: завершение создания крупнейшей в стране 3G-сети, строительство дата-центра, запуск солнечной электростанции под Брагином.