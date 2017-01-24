KV.by проводит конкурс публикаций об электронике и робототехнике. Участникам необходимо зарегистрироваться на портале KV.by и размещать в течение всего хода конкурса публикации на тему электроники и робототехники в разделе «Статьи» или «Блоги».
Количество и частота публикаций не ограничены. Авторы могут любыми способами повышать интерес к своим материалам, исключая спам (назойливые нежелательные сообщения) и прямую оплату непосредственным читателям материала за прочтения и голоса в пользу материала.
Победители выбираются из всех участвующих путем подсчета следующих показателей:
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Количество голосов за публикации на сайте (V)
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Количество просмотров публикации (P)
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Количество «лайков» и репостов публикации в социальных сетях (L)
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Количество комментариев к публикациям на портале (C)
Итоговая оценка считается по формуле:
M = 10* V + 2 * L + 1,5 * C + 0,25 * P
Итоги конкурса будут подведены на конференции Party Hard! 2017 – 25 февраля 2017 года. Авторы лучших пяти публикаций получают призы – Development Kit’ы от компании Mediatek и наборы для создания умного дома от компании «Ноотехника».
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