KV.by проводит конкурс публикаций об электронике и робототехнике. Участникам необходимо зарегистрироваться на портале KV.by и размещать в течение всего хода конкурса публикации на тему электроники и робототехники в разделе «Статьи» или «Блоги».

Количество и частота публикаций не ограничены. Авторы могут любыми способами повышать интерес к своим материалам, исключая спам (назойливые нежелательные сообщения) и прямую оплату непосредственным читателям материала за прочтения и голоса в пользу материала.

Содержание конкурсных публикаций должно соответствовать правилам, предъявляемых порталом к публикациям. Материалы, участвующие в конкурсе, могут должны иметь текстовый формат со вставками видео и изображений, не должны нарушать чьих-либо авторских прав. Сами тексты не должны быть ранее нигде опубликованы. Если основную содержательную часть материала составляют видеоролики или изображения, то это требование распространяется и на них. Размещение видео и изображений допускается на сторонних сайтах, при этом они должны вставляться в конкурсный материал.

Победители выбираются из всех участвующих путем подсчета следующих показателей: Количество голосов за публикации на сайте (V)

Количество просмотров публикации (P)

Количество «лайков» и репостов публикации в социальных сетях (L)

Количество комментариев к публикациям на портале (C) Итоговая оценка считается по формуле: M = 10* V + 2 * L + 1,5 * C + 0,25 * P

Итоги конкурса будут подведены на конференции Party Hard! 2017 – 25 февраля 2017 года. Авторы лучших пяти публикаций получают призы – Development Kit’ы от компании Mediatek и наборы для создания умного дома от компании «Ноотехника».