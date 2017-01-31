Яндекс.Касса: Расходы белорусских пользователей на покупки в интернете увеличились на 25%

Расходы белорусских пользователей на покупки в интернете увеличились в 2016 году более чем на 25% по сравнению с предыдущим годом, а число платежей — на 10%. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив платежи пользователей через Яндекс.Кассу. Это универсальное платёжное решение, к которому подключено свыше 75 тыс. онлайн-площадок по всему миру.

Средний чек жителей Беларуси подрос почти на 15% — до 18,8 бел. руб. (здесь и дальше — по курсу Центробанка РФ на 31.01.2017). За двенадцать месяцев каждый пользователь оплатил в среднем 8 покупок в сети на общую сумму 144,1 бел. руб. — это на 20% больше, чем в 2015 году.

Как платили жители разных городов

В 2016 году больше всех тратили в интернете жители Минска, Витебска, Гомеля, Бреста и Гродно. Причём минчане израсходовали в 5 раз больше, чем витебчане, и в 7 раз больше, чем гомельчане.

Активнее стали оплачивать товары и услуги в сети жители Борисова и Пинска: в первом городе число онлайн-платежей выросло в 2,4 раза, во втором — в 1,3 раза. В Могилёве, наоборот, количество оплаченных в интернете покупок сократилось почти на 20%.

Самые крупные средние чеки были у пользователей из Минска, Витебска и Гродно: 58,3, 54,9 и 48,9 бел. руб. соответственно. Сильнее всего средний платёж вырос у жителей Гомеля — с 22,7 до 41,3 бел. руб.

Популярные платежи

В 2016 году самыми популярными в Беларуси категориями платежей стали онлайн-игры, заказы в интернет-магазинах, сотовая связь, платные опции в соцсетях, телефония и интернет.

По сравнению с 2015 годом число платежей за покупки в интернет-магазинах выросло в 4,7 раза, а за онлайн-игры — в 1,3 раза. Количество платежей за опции в соцсетях, наоборот, немного снизилось — примерно на 20%, как и за услуги сотовой связи — на 15%. Интересно отметить, что белорусские пользователи всё чаще жертвуют деньги на благотворительность: за прошедший год число таких переводов увеличилось в 3,5 раза.

В интернет-магазинах покупатели чаще всего заказывали одежду, обувь, аксессуары, косметику и парфюмерию, детские товары, книги, товары для дома и хобби.



Средние чеки

В среднем за раз пользователи стали больше платить в интернете за билеты на самолёты, товары в китайских интернет-магазинах и опции в социальных сетях. По сравнению с 2015 годом средний чек за авиабилеты вырос почти на 40% — до 420,9 бел. руб. Средняя сумма покупки на китайских онлайн-площадках увеличилась примерно на 10% — до 19 бел. руб., а средний платёж в соцсетях — почти на 50%, до 13,7 бел. руб.

В интернет-магазинах самые высокие средние чеки были за автомобильные аксессуары — 179,2 бел. руб. и строительные материалы — 135,6 бел. руб. Далее идут косметика и парфюмерия, бижутерия, бытовая техника: 89,5, 86,1 и 73,5 бел. руб. соответственно.

А вот на одежде и аксессуарах, как и на товарах для детей, пользователи стали экономить. В первой категории средний чек снизился примерно на 10%, до 19,3 бел. руб., во второй — почти на 50%, до 59,6 бел. руб.

В исследовании учитывались платежи жителей Беларуси через Яндекс.Кассу за 2016 и 2015 годы. Яндекс.Касса помогает оплачивать онлайн-покупки всеми популярными способами: например, из электронных кошельков, с банковских карт, а также наличными в пунктах приёма платежей ЕРИП — это свыше 14 тысяч банкоматов, инфокиосков и терминалов по всей Беларуси.