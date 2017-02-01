Вышла превью-версия Android 7.1.2 Nougat

Google объявила о выходе превью-версии Android 7.1.2 Nougat для разработчиков. Финальная сборка операционной системы для мобильных устройств станет доступной пользователям в ближайшие несколько недель.

Тем не менее, обновление нельзя будет установить на любое Android-устройство. Сейчас на его получение могут подписаться обладатели Google Pixel, Google Pixel XL, Google Pixel C, Google Nexus Player и LG Nexus 5X через программу бета-тестирования Android, сообщил вице-президент по разработке Google Дейв Бёрк (Dave Burke) в блоге компании. Позже обновление также станет доступно владельцам Huawei Nexus 6P.

«Android 7.1.2 является релизом дополнительной поддержки, сфокусированным на доработках, поэтому он включает в себя ряд исправлений багов и элементов оптимизации, а также небольшое число улучшений для операторов связи и пользователей», — написал Бёрк.

Пользователи, являющиеся обладателями вышеперечисленных устройств и принимающие участие в программе бета-тестирования, уже получили обновление или получат его в течение нескольких дней. По состоянию на 5 декабря Android Nougat была установлена всего на 0,4 % устройств под управлением мобильной операционной системы Google. Выход Android 7.1.1 на поддерживаемых устройствах состоялся в декабре.