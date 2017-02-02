Google сместил Apple с первого места в рейтинге самых дорогих брендов мира

Согласно исследованию консалтинговой фирмы Brand Finance, интернет-компания Google заняла первую строчку в рейтинге самых дорогих брендов мира, обогнав корпорацию Apple.

Уточняется, что стоимость бренда Google увеличилась за 2016 год почти на четверть и достигла $109,47 млрд. Бренд Apple подешевел примерно на 27%, до $107,141 млрд. Интернет-ритейлер Amazon.com занял третье место, стоимость его бренда оценивается в $106,396 млрд (рост на 53%).

Телекоммуникационная компания AT&T подорожала более чем на 45%, до $87,016 млрд, заняв четвертую строчку в рейтинге. Компания Microsoft, несмотря на то что стоимость ее бренда выросла более чем на 13%, до $76,265 млрд, опустилась на пятое место. На шестой строке впервые находится неамериканская компания — южнокорейский производитель электроники Samsung ($66,219 млрд, рост на 13%).