Ревнивый витебчанин обвиняется в слежке за подругой с помощью отчетов мобильного оператора

Ревнивый житель Витебска предстанет перед судом за несанкционированный доступ к компьютерной информации, с помощью которой следил за подругой, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Управление Следственного комитета по Витебской области завершило расследование уголовного дела в отношении витебчанина, который следил за своей знакомой с помощью информации, содержащейся в системе "Интернет-помощник", за ее разговорами по мобильному телефону.

Познакомившись в социальной сети, молодые люди начали встречаться и проживать вместе. Спустя несколько месяцев 29-летняя витебчанка стала замечать пристальное слежение и постоянный контроль за ней со стороны 28-летнего мужчины. Даже когда они расстались, он все равно сообщал ей о том, с кем она разговаривает по мобильному телефону и ведет переписку. Свою информированность мужчина подкреплял фактами, в результате хозяйка телефона обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Секрет раскрыли сотрудники компании оператора мобильной связи, сообщившие девушке о том, что уже не один месяц несколько раз в сутки она запрашивает детализацию своего номера. Следователями установлено, что в тот период, когда пара проживала вместе, мужчина тайно воспользовался мобильным телефоном своей спутницы, отправил USSD-запрос оператору мобильной связи, после чего установил собственный пароль для доступа в систему "Интернет-помощник" абонентского номера хозяйки телефона.

За период с октября 2015 года по январь 2016-го следователи выявили более 540 фактов несанкционированного доступа к информации, хранящейся в компьютерной системе оператора мобильной связи. Мужчина направлял запросы как с мобильного телефона, так и с ноутбука, когда находился в различных местах страны: был в Витебске, выезжал в командировки в Щучинский район Гродненской области и Лиозненский район Витебской. Из чувства ревности мужчина неправомерно завладел сведениями о расходах, состоявшихся разговорах и сообщениях бывшей возлюбленной, которые были сформированы биллинговой компьютерной системой и направлены на страницу абонента системы "Интернет-помощник" оператора мобильной связи.

Чтобы женщина не догадалась о подключении и активном использовании этой функции, он иногда вносил денежные средства и пополнял баланс ее абонентского счета. Следователи предъявили обвинение мужчине по ч.2 ст.349, ст.352 (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности; иное неправомерное завладение информацией, хранящейся в компьютерной системе, повлекшее причинение существенного вреда) УК РБ. Он полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся.

К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По результатам расследования следователи направили информационное письмо оператору мобильной связи по вопросу подключения вышеуказанной услуги только лично абоненту и при предъявлении паспорта. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Следователи информируют о том, что законом предусмотрена уголовная ответственность за неправомерное завладение информацией, в том числе абонента мобильной связи, так как это влечет нарушение конституционного права гражданина на защиту каждого от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство.

Кроме того, согласно требованиям закона Беларуси "Об информации, информатизации и защите информации", установлен запрет на получение информации о частной жизни и персональных данных физического лица, включая сведения, составляющие личную и семейную тайну, тайну телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, касающихся состояния его здоровья, иным образом помимо воли данного физического лица, кроме случаев, установленных законодательными актами Беларуси.