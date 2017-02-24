Microsoft опубликовала индекс цифровой культуры

Компания Microsoft провела международное исследование, которое показало, что пользователи интернета обеспокоены характером онлайн-общения и опасаются ухудшения ситуации в будущем. Цель исследования заключалась в следующем: выявить, что думают подростки (13-17 лет) и взрослые (18-74 лет) об уровне культуры в Сети. В опросе приняли участие жители 14 стран: Австралии, Бельгии, Бразилии, Чили, Китая, Франции, Германии, Индии, Мексики, России, ЮАР, Турции, Великобритании и США.

По результатам опроса было выделено 5 основных интернет-рисков, которым подвергаются пользователи во время онлайн-общения: нежелательный контакт, грубое обращение, троллинг, получение возмутительных сообщений сексуального характера, оскорбления в интернете. Каждый второй респондент сообщал, что сталкивался, как минимум, с одним риском. 78% опрошенных подтвердили, что рискам подвергались их друзья и близкие. 50% сообщили, что обеспокоены ситуацией, связанной с угрозами в Сети. 61% участников ответили, что не знают, где пострадавшие от хулиганства в интернете могут получить помощь.

Исследование послужило основой для расчета индекса цифровой культуры, который позволяет оценить уровень безопасности и степень подверженности пользователей интернет-рискам в конкретной стране. Значение общего индекса цифровой культуры в странах, принявших участие в исследовании, составил 65%.

По результатам опроса выяснилось, что в среднем каждый пользователь Сети сталкивается с 2,2 типами рисков из 17, включенных в исследование. Самые низкие индексы (т. е., самый высокий уровень цифровой культуры) были зарегистрированы в Великобритании (45%), Австралии (51%) и США (55%). На противоположном конце шкалы оказались ЮАР с индексом цифровой культуры 78%, Мексика – 76% и Россия – 74%. Индекс цифровой культуры базируется на индексе компьютерной безопасности Microsoft, главным образом, на его поведенческом компоненте, который вычислялся с 2010 по 2013 год.