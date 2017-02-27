MediaTek и Nokia объединяют свои усилия для создания первой очереди 5G сетей и устройств

Компании MediaTek и Nokia объявили сегодня о планах сотрудничества в разработке нового поколения мобильной связи, основанной на технологии 5G. Партнерство объединит широкую сеть пользователей подключаемых к сети устройств, базирующихся на чипсетах MediaTek, и высочайший профессионализм сетевых специалистов компании Nokia, благодаря чему на рынок будет выведена готовая работать на 5G система, созданная для мобильных операторов и пользователей.

Обе компании принимают активное участие в стандартизации связи 5G в соответствии с Third Generation Partnership Project (3GPP). Совместные усилия будут сконцентрированы на прототипе системы 5G New Radio в начале 2018 года. Конечной целью является внедрение 5G-сетей от Nokia в комбинации с поддерживающими 5G чипсетами от MediaTek, чтобы быстрее привлечь на рынок устройства нового стандарта и вступить в новую волну мобильных инноваций.

“Дальнейшее развитие 5G требует стратегического сотрудничества. Раскрытие полного потенциала возможностей нового поколения мобильной связи возможно только при совместной разработке сетевого оборудования и новых устройств, – считает директор по технологиям компании MediaTek Кевин Джоу (Kevin Jou). – Сотрудничая с компанией Nokia, мы привлекаем мобильных операторов к процессу технических решений, что должно ускорить внедрение 5G и обеспечить полную функциональность стандарта на сетевом оборудовании и на различных устройствах».

Специалисты компаний Nokia и MediaTek в тесном сотрудничестве обеспечат совместимость сетей и микросхем, чтобы обеспечить потребителей полнофункциональным 5G. Чипсеты MediaTek будут оптимизированы для работы с модемом, радио, данными и мультимедийными приложениями – словом, со всем, что может эффективно работать с 5G.

«Наше совместное стремление к внедрению 5G, новому поколению мобильной связи, является примером нашего тесного сотрудничества с компанией MediaTek последние годы, – говорит Гарольд Грэм (Harold Graham), руководитель 5G Business Line компании Nokia. – Вместе с MediaTek мы быстрее объединим людей с помощью новой волны беспроводных технологий».

Сегодня на решениях MediaTek базируется более 35% «умных» устройств во всем мире, и компания является давним и постоянным партнером мобильных операторов по всему миру, отслеживая все изменения в отрасли. На решениях MediaTek в мире работает более 1,5 миллиардов подключаемых устройств, компания является лидером в пяти ключевых областях, включая телевизоры и планшеты.