С 1 марта изменятся цены на услуги связи

"Белтелеком" сообщает, что с первого марта 2017 г. произойдут изменения в стоимости некоторых тарифов и услуг. Это касается услуг телеграфной связи, услуг международных телефонных соединений, пакетов услуг и справочно-информационных услуг. Изменения затронут определенные тарифные планы телевидения ZALA и услуги доступа в интернет, пишет БЕЛТА.

Средний размер повышения цен составит около 9% к ценовому уровню тарифов прошлого года. Повышение стоимости тарифов на остальные услуги в 2017 году не планируется. С 1 марта тарифы byfly на доступ в интернет составят: "Домосед старт" 14,2Br "Домосед XXL" 16,5Br "СуперДомосед" 20,65Br "Домосед Ультра" 22,5Br "Социальный анлим 3" 7Br "Социальный анлим 10" 12Br "Рекорд 10" 15,5Br "Рекорд 25" 20Br "Рекорд 50 new" 23Br "Рекорд 100" 40,65Br ZALA Премьера за основной ТВ-приемник - 7,35Br за дополнительный ТВ-приемник - 3,30Br ZALA: все включено 13,50Br ZALA: все включено HD 22,65Br.

Из-за необходимости непрерывного развития, а также повышением конкуренции, мобильный оператор life:) информирует о том, что стоимость услуг претерпит небольшие изменения. С первого числа изменится стоимость некоторых тарифов.

Стоимость XS возрастет на 0,50 Br, S - на 0,50 Br, М - на 0,80 Br, L - на 0,90 Br, XL - на Br1,5. Изменятся цены на архивные тарифы, тарифы для юрлиц, интернет-пакеты, SMS-пакеты, короткие номера, а также некоторые предложения с модемами. Вместе с ценами мобильный оператор планирует повысить качество оказываемых услуг. В том числе, станет дешевле роуминг по шести направлениям Великобритания, Испания, Италия, Китай, США и Туркменистан.

Цены на входящие звонки упадут примерно на 34,2%, на исходящие звонки по стране пребывания - на 51,1%, на исходящие звонки в Беларусь - на 71%. Исходящие звонки в другие страны подешевеют на 66,6%, SMS - на 62,7%, интернет-трафик - на 95,3%.