Директором администрации ПВТ назначен Всеволод Янчевский

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Всеволод Янчевский назначен директором государственного учреждения "Администрация Парка высоких технологий". Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщается  на официальном интернет-портале Президента Республики Беларусь.

Напомним, что 2 марта 2016 года Валерий Цепкало был освобожден от должности директора ГУ "Администрация Парка высоких технологий". Валерий Цепкало был директором ПВТ с самого основания - октября 2005 года. До этого он работал послом в США и Мексике, был помощником Президента.

Всеволод Янчевский — белорусский политический и общественный деятель, помощник Президента, начальник Главного идеологического управления Администрации Президента Республики Беларусь.

Новый директор ПВТ Всеволод Янчевский считает, что достижения Беларуси в IT-сфере уже широко известны за рубежом, но в настоящее время действительно созрел момент для перехода сферы высоких технологий на новый этап. Также было отмечено, что все преференции и поддержка для IT-компаний, которые в настоящее время работают в Беларуси по другим моделям, например аутсорсинга, будут безусловно сохранены. 

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Опубликовал: KVbot,

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