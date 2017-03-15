Директором администрации ПВТ назначен Всеволод Янчевский

Всеволод Янчевский назначен директором государственного учреждения "Администрация Парка высоких технологий". Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщается на официальном интернет-портале Президента Республики Беларусь.

Напомним, что 2 марта 2016 года Валерий Цепкало был освобожден от должности директора ГУ "Администрация Парка высоких технологий". Валерий Цепкало был директором ПВТ с самого основания - октября 2005 года. До этого он работал послом в США и Мексике, был помощником Президента.

Всеволод Янчевский — белорусский политический и общественный деятель, помощник Президента, начальник Главного идеологического управления Администрации Президента Республики Беларусь.

Новый директор ПВТ Всеволод Янчевский считает, что достижения Беларуси в IT-сфере уже широко известны за рубежом, но в настоящее время действительно созрел момент для перехода сферы высоких технологий на новый этап. Также было отмечено, что все преференции и поддержка для IT-компаний, которые в настоящее время работают в Беларуси по другим моделям, например аутсорсинга, будут безусловно сохранены.