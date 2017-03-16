Украли более 8 млн евро: В Беларуси задержали хакеров, похищавших деньги с банковских карт

Следственным комитетом Республики Беларусь при поддержке Европола, Секретной службы США и полиции Кипра пресечена деятельность организованной преступной группы, жертвами которой стали более 130 тысяч держателей платежных карт из 29 стран. Об этом сообщает Следственный комитет Республики Беларусь.

Преступная группа занималась компрометацией кредитных карт с использованием компьютерных технологий и вредоносных программ. Для этих целей были созданы несколько подставных онлайн-магазинов и фиктивная компания по разработке программного обеспечения.

Киберпреступники связывались с легальными платежными онлайн-сервисами и имитировали проведение многочисленных международных транзакций. В дальнейшем похищенные средства переводились на банковский счет на Кипре. Благодаря большому числу транзакций с маленькими суммами, связанных с интернет-сервисами, им несколько месяцев удавалось оставаться незамеченными.

Сумма нанесенного ущерба составляет более 8 миллионов евро. Четыре участника группы, включая лидера, были установлены и задержаны правоохранительными органами Беларуси. В настоящее время судом Фрунзенского района г. Минска в ходе разбирательств по этому делу одному из фигурантов был вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на семь лет.

«Данное дело – очередное подтверждение тому, что успех расследования преступлений в сфере информационных технологий зависит от взаимодействия на международном уровне. Выражаем благодарность европейским правоохранителям, в том числе Кипра, за их вклад в установление обстоятельств кибермошенничества», – отметил начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Следственного комитета Александр Сушко.