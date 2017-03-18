В Беларуси появился новый отечественный антивирус

В конце января в Беларуси появился программный комплекс для информационной защиты предприятий — «КАНОЭ». Стартовала эта работа 6 лет назад, по государственной научно–технической программе «Защита информации–2». Разрабатывали «КАНОЭ» специалисты, которые создали другой белорусский антивирус — «ВирусБлокАда».

Пока «КАНОЭ» защищают исключительно юридические лица. Директор компании–разработчика Геннадий Резников рассказал, что первыми комплекс начали использовать ЗАГСы, которые тесно работают с персональными данными.

«Как правило, иностранные разработки удаляют информацию за счет разрушения жесткого диска, а в нашей новации такой необходимости нет. Второй: при подготовке к сертификации программного комплекса специально провели эксперимент — из 8 тысяч образцов вредоносных программ белорусский антивирусник, который лежит в основе программного комплекса, нашел все, даже те, что были хитроумно упакованы. Популярный же заграничный — около 6 тысяч», - рассказали разработчики программного комплекса.

