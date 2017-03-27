LG объявляет о начале предзаказа на флагманский смартфон LG G6

Компания LG Electronics (LG) сообщает о начале предзаказа на флагманскую модель 2017 года — смартфон LG G6 с дисплеем нового формата, обеспечивающим кинематографическое качество изображения, широкоформатной камерой и стильным дизайном корпуса высокой степени надежности.

Модель LG G6 разработана с учетом пожеланий потребителей: классический смартфон премиального класса предоставляет пользователям все необходимые функции. В подарок за предзаказ покупатель получит умные часы LG Watch Style. В часах LG Watch Style установлен процессор Qualcomm Snapdragon Wear 2100, специально предназначенный для носимой электроники нового поколения, а также предустановленно приложение Google Assistant. Устройство отличается удобным пользовательским интерфейсом, расширенными возможностями работы с сообщениями и наличием функций фитнес-трекера, реализованных в приложении Google Fit.

Оформить предзаказ можно в интернет-магазинах компаний партнеров — федеральных и региональных сетях магазинов. Подробности по ссылке.

Большой дисплей в компактном корпусе, который действительно удобно держать в одной руке

Впервые смартфон LG получил дисплей с соотношением сторон 18:9 (2:1), что по сравнению с привычным (16:9) отличается значительно увеличенной площадью экрана. Это станет приятным фактом для любителей компьютерных игр и заметно повысит качество при просмотре потокового видео. Помимо уникального сооношения сторон, дисплей диагональю 5,7 дюйма отличает технология FullVision QuadHD+ (2880 x 1440 пикселей), обеспечивающая кинематографическое качество воспроизведения изображения.

Минималистичный дизайн: обрамленный тонкой изящной рамкой экран занимает почти всю поверхность смартфона

Модель отличается изысканным минималистичным дизайном корпуса и приятными на ощупь материалами: металл и стекло. Матовая металлическая рамка по периметру телефона подчеркивает единство стиля. Стеклянная задняя панель абсолютно плоская, на ней нет выступающей камеры, которую можно повредить. Рамка вокруг экрана максимально узкая, что стало возможным за счет размещения камер, датчика и динамика в ряд вверху на лицевой части смартфона. Скругленные края корпуса существенно повышают его надежность, эффективно снижая ударную нагрузку при падении аппарата, что обеспечило модели высокий уровень прочности. Смартфон LG G6 будет доступен в трех цветах: космический черный, ледяная платина, мистический белый.

Новый уровень восприятия изображений на мобильном устройстве благодаря технологии Dolby Vision.

LG G6 стал первым в мире смартфоном с поддержкой технологии Dolby Vision. При этом он поддерживает не только стандарт Dolby Vision, но и HDR 10. Оба этих стандарта позволяют работать с изображениями, имеющими расширенный динамический диапазон (High Dynamic Range, HDR). Цветовой охват и яркость при этом заметно повышаются, а наиболее темные и светлые места выводятся с наилучшим качеством и высокой детализацией.

В связи с увеличением размеров экранов смартфонов и скорости мобильного интернета, компания LG приняла решение реализовать поддержку двух стандартов HDR, чтобы предоставить пользователям доступ к максимально возможному объему контента.

Широкоформатная съемка: не упустить ни одной детали

Владельцам модели LG G6 не придется просить всех встать поплотнее, поменяться местами или вообще перейти на другое место. Чтобы все поместились в кадре, достаточно переключиться на широкоформатный режим съемки нажатием одной кнопки. Две основные 13-мегапиксельные камеры LG G6 (одна из которых — широкоформатная с углом съемки 125 градусов) позволяют выполнять съемку с широким углом обзора, недоступную для камер обычных смартфонов. В модели LG G6 имеется еще одна особенность: возможность плавного изменения фокусного расстояния от широкоформатного до стандартного даже при видеосъемке в формате 4К. Кроме того, 5-мегапиксельная фронтальная камера смартфона LG G6 имеет угол съемки в 100 градусов, что позволяет делать одиночные и групповые селфи, не пользуясь селфи-палкой. Широкоугольная камера устраняет искажения по краям, создавая более естественные изображения.

Снимайте в формате 1:1 и делитесь фото с друзьями

В смартфоне G6 предусмотрена функция съемки камеры «квадрат», которая делит экран формата 18:9 на два квадрата, создавая снимки формата 1:1, идеально подходящие для публикации в Instagram и другие социальные сети, а также для отправки в Snapchat и других мессенджерах. Интерфейс камеры позволяет выбирать и другие соотношения сторон изображения: 4:3, 16:9 или 18:9. Пользователи могут также выполнять съемку в формате 1:1 в одном окне с последующим просмотром, редактированием и отправкой только что сделанных снимков в соседнем окне.

Для просмотра селфи, широкоугольных фотографий и фото, сделанных в новом режиме съемки «квадрат», только что снятые кадры сразу отображаются в отдельном окне, поэтому пользователю не потребуется заходить в галерею. Предусмотрено и создание анимированных GIF-файлов, содержащих от 2 до 100 отдельных кадров из галереи.

Готов к любым неожиданностям — высочайший уровень надежности аппарата

Модель LG G6 способна выдержать самые сложные условия эксплуатации. Смартфон соответствует категории защиты IP68. Корпус полностью защищен от попадания пыли и допускает погружение в воду на глубину до 1,5 м в течение 30 мин. Если вы случайно уроните или ударите смартфон, то беспокоиться не о чем: конструкция LG G6 рассчитана на суровые условия работы.

При этом смартфон LG G6 не только отвечает всем требованиям международных стандартов, но и успешно прошел более жесткие испытания при повышенных температурах и подтвердил свою устойчивость к повреждениям острыми предметами. Впервые в практике компании LG в новом смартфоне реализована специально разработанная технология рассеивания тепла с использованием тепловой трубки. Для дополнительного улучшения теплоотвода инженеры компании LG разместили компоненты смартфона с наибольшим тепловыделением как можно дальше друг от друга.

LG Watch Style: компактные, тонкие и стильные

Модель LG Watch Style — компактный, тонкий и стильный аксессуар. Они рассчитаны на городских жителей, которым понравятся умные часы, имеющие стильный внешний вид, и при этом очень практичные. Новая модель LG Watch Style отличается широкой функциональностью и привлекательным дизайном. Она выпускается в трех цветовых решениях: серебро, титан и розовое золото*. Сменные ремешки позволяют легко и быстро изменить внешний вид часов в зависимости от гардероба или настроения владельца. Толщина корпуса составляет 10,79 мм. Корпус соответствует классу защиты IP67, поэтому даже под дождем можно не беспокоиться о том, что часы пострадают.

В часах LG Watch Style установлен процессор Qualcomm Snapdragon Wear 2100, специально предназначенный для носимой электроники нового поколения. В модели предустановленно приложение Google Assistant. Устройство отличается удобным пользовательским интерфейсом, расширенными возможностями работы с сообщениями и наличием функций фитнес-трекера, реализованных в приложении Google Fit.

Основные характеристики:

Процессор: Qualcomm Snapdragon 821

Дисплей: диагональ 5,7 дюйма, соотношение сторон 18:9 (2:1), тип QuadHD+ FullVision (2880 x 1440 / 564 ppi)

Память: оперативная память 4 Гб LPDDR4, постоянная память 64 Гб UFS 2.0, карта MicroSD (объемом до 2 Тб)

Камера: