Philips представила новый ЖК монитор с технологией Ultra Wide Color

MMD, технологическая компания и лицензионный партнер Philips Monitors, анонсирует выход нового 27-дюймового дисплея из серии E-Line с плоским экраном.

Устройство характеризуется повышенной производительностью и улучшенным качеством изображения для разнообразных задач домашних пользователей. Благодаря разрешению Quad HD, технологии Ultra Wide Color и дизайну новый дисплей 276E8FJAB воспроизводит четкие изображения и яркие насыщенные цвета.

Новинка может похвастаться отличной цветопередачей благодаря технологии Ultra Wide Color, а также поддержкой 114% цветовой гаммы NTSC (CIE1976) и 132% sRGB (CIE 1931) при стандартных показателях 72% для NTSC и 99% для SRGB. Ultra Wide Color расширяет спектр воспринимаемых глазом оттенков цвета, и, следовательно, делает монитор удобным для выполнения особых задач, связанных с точностью цветопередачи.

Технологии Philips SmartContrast и SmartImage Lite анализируют контент, воспроизводимый на экране, и автоматически в режиме реального времени настраивает контрастность, цвета, резкость и интенсивность подсветки. Технология Flicker-free сводит к минимуму вероятность возникновения проблемы усталости глаз благодаря новому решению, которое регулирует яркость и уменьшает мерцание. Устройство также обеспечивает превосходный звук при просмотре видео или выполнении видеовызова за счет двух встроенных стереодинамиков.

Новый монитор Philips 276E8FJAB из серии E-Line появится в крупных магазинах электроники в мае 2017 года по рекомендованной производителем цене 838,9 белорусских рублей.