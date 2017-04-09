Google запускает инструмент проверки новостей на достоверность

Вслед за Facebook компания Google решила обратиться за помощью к фактчекинговым организациям, чтобы совместно бороться с фейковыми новостями.

При выдаче поискового запроса Google будет показывать оценку фактчек-ресурса, например PolitiFact или Snopes, который определит, является ли новость достоверной. Отмечается, что данный инструмент пока не позволяет «проверенным» материалам подниматься выше в поиске, а кроме того, никак не препятствует распространению фейковой информации в интернете.

Вслед за Facebook компания Google решила обратиться за помощью к фактчекинговым организациям, чтобы совместно бороться с фейковыми новостями.

При выдаче поискового запроса Google будет показывать оценку фактчек-ресурса, например PolitiFact или Snopes, который определит, является ли новость достоверной. Отмечается, что данный инструмент пока не позволяет «проверенным» материалам подниматься выше в поиске, а кроме того, никак не препятствует распространению фейковой информации в интернете.