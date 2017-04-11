Philips представила новый 34’’ изогнутый ЖК монитор

MMD, технологическая компания и лицензионный партнер Philips Monitors, дополняет свою линейку изогнутых дисплеев новой моделью. Наряду с радиусом изгиба 1800 мм новый 34-дюймовый дисплей 349X7FJEW имеет формат UltraWide с соотношением сторон 21:9 для более эффективной работы в режиме многозадачности.

Разрешение CrystalClear Quad HD обеспечивает четкость при воспроизведении мелких деталей. Дисплей оснащен функциями для простой регулировки положения экрана: вы можете наклонить его и настроить высоту точно в соответствии с личными предпочтениями.

«Мы стремимся внести преимущества изогнутых дисплеев в жизнь максимального числа пользователей, - говорит Артём Хоменко, менеджер компании MMD по продукции Philips в европейском регионе. – 34-дюймовый дисплей 349X7FJEW – это новейшая модель из серии мониторов, которую мы выводим на рынок в этом году. Таким образом, мы продолжаем следовать нашей миссии: предлагаем дисплеи, которые позволяют людям работать больше и эффективнее».

Благодаря радиусу изгиба экрана 1800 мм пользователи нового дисплея получат возможность полностью сосредоточиться на своих действиях, например, в домашней обстановке, где существует много отвлекающих факторов. Монитор с изогнутым экраном формирует личное пространство и способствует концентрации при выполнении сложных, требующих максимального внимания задач.

Дисплей 349X7FJEW – идеальный выбор для решения бизнес-задач и отдыха. Благодаря технологии UltraWide Quad HD и формату 21:9 для панорамного обзора дисплей представляет собой огромное пространство с разрешением 3440x1440 пикселей. Больше пикселей – больше места для отображения нескольких окон одновременно, например, чтобы отслеживать почтовое приложение, проверять документы и оставаться в курсе спортивной онлайн- трансляции. Цветовая гамма sRGB 117,3% гарантирует, что фотографы и видеомонтажеры останутся довольны отличной цветопередачей. Благодаря технологии AMD FreeSync воспроизведение видео происходит гладко, без разрывов экрана или размытости изображения.

При создании модели 349X7FJEW особое внимание было уделено дизайну. Панель от края до края имеет монолитный внешний вид, который дополнен тонкими линиями и хромированной глянцевой отделкой корпуса. Как результат – монитор не только функциональный, но и очень стильный.

Дисплей 349X7FJEW оснащен и режимом LowBlue. Исследования показали, что не только ультрафиолетовые лучи, но и короткие волны синего спектра, излучаемые светодиодными дисплеями, могут ухудшить зрение с течением времени. Режим Philips LowBlue на базе «умного» ПО снижает вредное излучение и способствует сохранению хорошего самочувствия.

С помощью монитора 349X7FJEW пользователи могут вывести на широкоформатный экран два потока контента одновременно – функция Philips MultiView делает это возможным. Экран может быть разбит на две равные части (PBP) или одно из окон может отображаться поверх другого (PIP). Таким образом, пользователи могут, например, следить за новостями или спортивными трансляциями в прямом эфире и в то же время работать с документами.

Дисплей избавляет от необходимости иметь отдельный USB хаб на столе: несколько устройств могут быть подключены к встроенному концентратору, что уменьшает количество используемых кабелей и оставляет USB порты ноутбука свободными для быстрого доступа. Монитор также может быть использован для быстрой зарядки устройств, подключенных через USB.

Новый монитор Philips 349X7FJEW X Line по рекомендованной производителем цене 1889,9 белорусских рублей поступит в продажу в крупные магазины электроники в апреле 2017 года.

Технические характеристики: