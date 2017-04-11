Минсвязи: "Мы не отстанем от мира в реализации проекта по внедрению 5G"

Беларусь своевременно внедрит технологию 5G, заявил министр связи и информатизации Сергей Попков, пишет БЕЛТА.

"Сегодня много информации о технологии 5G. Чему-то можно верить, чему-то - нет. Проходит процесс стандартизации. На рубеже 2018-2019 годов начнется коммерческая эксплуатация. Мы изучаем технологию, она будет в стране. Сегодня те сети 4G, которые строятся, возводятся с прицелом на будущее, чтобы меньше тратить денег на замену базовых станций. Мы не отстанем от мира в реализации проекта", - отметил Сергей Попков.

Министр пояснил, что технология 5G не предназначена для обывателя. "Эта технология для "Интернета вещей", сбора и передачи больших данных телеметрии, тяжелого и супертяжелого контента", - констатировал он.

