Все районные центры будут иметь доступ к 4G до конца года, заявил министр связи и информатизации Сергей Попков, пишет БЕЛТА.

"Сейчас 42% населения страны имеет связь по технологии 4G. До конца года все районные центры будут иметь такую связь. Дальнейшее развитие будет по потребностям. Мы будем исходить из экономической реальности: будет технология востребована в сельских населенных пунктах, пойдем туда", - отметил Сергей Попков.

Министр подчеркнул, что сервисы на базе технологии 4G в Беларуси востребованы. "На сегодняшний день несоизмерим объем скачиваемой информации по сравнению с проектом 3G. Где-то процентов 25-30% перешло на работу с технологией 4G. Хотя, конечно, все зависит от зоны покрытия. До конца года стоит задача покрыть всю страну, улучшить качество работы", - сказал он.

Отвечая на вопрос о перспективах подключения оператора velcom к технологии 4G, Сергей Попков рассказал, что сейчас ведутся переговоры с компанией "Белорусские облачные технологии". "Там больше вопросы взаимных договорных отношений. Думаю, они в обозримое время найдут решение, которое устроит и одну, и другую компании", - отметил Сергей Попков.

