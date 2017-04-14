ESET: Белорусов атакует рекламное ПО

ESET представляет отчет о наиболее активных киберугрозах марта 2017 года. Отчет составлен при помощи облачной системы ESET LiveGrid.

В прошлом месяце в Беларуси наблюдается рост сразу пяти вредоносных программ семейства adware – рекламного ПО, предназначенного для демонстрации пользователю нежелательной рекламы. Рост активности испытали также вредоносные элементы веб-страниц HTML/ScrInject.