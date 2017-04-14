ESET: Белорусов атакует рекламное ПО

ESET представляет отчет о наиболее активных киберугрозах марта 2017 года. Отчет составлен при помощи облачной системы ESET LiveGrid.
В прошлом месяце в Беларуси наблюдается рост сразу пяти вредоносных программ семейства adware – рекламного ПО, предназначенного для демонстрации пользователю нежелательной рекламы. Рост активности испытали также вредоносные элементы веб-страниц HTML/ScrInject.
Первое место в глобальном рейтинге угроз занимает троян JS/Chromex.Submelius, который используется злоумышленниками для перенаправления пользователей на веб-страницы с вредоносным ПО. Активизировалась рекламная программа Win32/Adware.ELEX. Отмечен рост трояна JS/TrojanDownloader.Nemucod, загружающего в систему другие вредоносные программы без ведома пользователя. Активность 32 и 64-битной версий трояна-загрузчика Wauchos, напротив, снижается.
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