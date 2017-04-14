В ПВТ зарегистрированы новые резиденты

На заседании Наблюдательного совета Парка высоких технологий 13 апреля 2017 года в качестве новых резидентов ПВТ были зарегистрированы восемь ИТ-компаний. Об этом сообщается на официальном сайте Парка высоких технологий.

Среди новых резидентов появились следующие компании: общества с ограниченной ответственностью «АйТиСаппортМи»,»Айтакко», «ИнКата», «Фьюжнтех», «Эймэта», «Гисмарт», «Пандадок» и «Флеспи».

Таким образом, по состоянию на 13 апреля 2017 года в Парке высоких технологий 173 резидента.