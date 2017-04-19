Операторы связи velcom и «Атлант Телеком» начали интегрировать свои телевизионные сервисы. Они возьмут лучше друг от друга: интерактивное цифровое телевидение «Атлант Телеком» обзаведется стильным интерфейсом и возможностью работы на большем перечне устройств, а voka расширит список транслируемых ТВ-каналов.

Одна из стратегических задач компаний – сделать так, чтобы цифровое телевидение можно было смотреть с единым интерфейсом на всех устройствах (от смартфона до компьютера и телевизора). Ставку делают не только на комфортный просмотр, но и на разнообразный контент: кроме рейтинговых телеканалов на обоих сервисах доступны обширные библиотеки фильмов, сериалов и мультфильмов.

Первые «ласточки» интеграции можно увидеть уже сегодня на выставке «ТИБО 2017». Так, velcom начал показывать «умное» ТВ под брендом voka на современных телевизорах с поддержкой Smart TV.

Кроме того, velcom предоставил абонентам три кинозала: каждый из них поочередно показывает зарубежные фильмы. В репертуаре – популярные блокбастеры прошлых лет и нашумевшие киноленты, которые не так давно шли в мировом прокате. Фильмовые каналы можно смотреть с пакетом «voka видео».

На «ТИБО 2017» также представлена новая платформа цифрового телевидения «Атлант Телеком» с современным интерфейсом для просмотра ТВ с приставкой. При этом пользователям по-прежнему доступно 100 каналов, включая 18 – в HD-формате, а также бесплатная коллекция из 2000 фильмов. В скором времени обещают появление новых разделов с последними мировыми новинками кино и сериалов.

В ближайшем будущем «Атлант Телеком» также запустит новое приложение для компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV, в котором появится возможность управлять контентом, в том числе, ставить телеэфир на паузу, перематывать и сохранять в архиве и откладывать просмотр на будущее.