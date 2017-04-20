Facebook запустила бета-тест виртуальной социальной сети Spaces

Спустя более чем три года после покупки Oculus социальная сеть Facebook превратилась в продукт, который стал ещё больше переплетён с онлайн-личностями людей. Компания впервые представила проект, в котором социальная виртуальная реальность тесно интегрирована в её основной сервис.

Компания запустила бета-версию продукта под названием Facebook Spaces, который доступен обладателям шлемов Oculus Rift и поддерживает контроллер Oculus Touch. Пользователи подключают к сервису свои аккаунты в Facebook и оказываются в виртуальном пространстве, где общение осуществляется не через чаты, а с помощью голоса и особого «языка тела» аватаров.

В одном таком пространстве могут очутиться до четырёх пользователей. В нём они могут общаться, рисовать, смотреть сферические ролики, совершать видеозвонки через Facebook Messenger и создавать VR-селфи своих мультяшных аватаров. Последние, в свою очередь, создаются на основе фото, на которых пользователь был недавно отмечен.

Судя по демо-версии, которую удалось протестировать журналисту TechCrunch, Facebook Spaces предназначен для массового пользователя — даже несмотря на то, что Oculus Rift массовым устройством пока назвать нельзя. Сервис играет красками, в нём нет никакого намёка на серьёзность.

Позже Facebook Spaces станет доступен и на других гарнитурах виртуальной реальности. «В конечном итоге мы хотим оказаться на всех VR-платформах», — рассказал менеджер по продукту компании Майк Бут (Mike Booth).

Впрочем, не стоит ожидать появления сервиса на мобильных шлемах вроде Gear VR, поскольку в таких устройствах перемещение по пространству сильно ограничено. Для Gear VR компания представила Facebook 360 — приложение для просмотра сферических фотографий и видеороликов. Facebook Spaces доступно бесплатно в разделе раннего доступа Oculus Store.