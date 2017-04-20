Google собирается создать блокировщик рекламы

Как сообщают источники ресурса The Wall Street Journal, компания Google работает над функцией для мобильной и настольной версии браузера Chrome, которая будет либо фильтровать определённый тип рекламы, или блокировать все подобные объявления с сайтов, которые замечены в распространении «плохой рекламы».

Фильтрация будет основана на стандартах, созданных организацией, называемой Coalition for Better Ads, членами которой состоят среди прочих Google и Facebook. Руководствуясь такими критериями, блокировщик Google будет фильтровать всплывающие окна и функции автовоспроизведения.

Блокировка рекламы выглядит несколько парадоксально для Google, которая получает львиную долю доходов собственно от рекламы. Впрочем, пока не вполне ясно, насколько функцию можно будет считать настоящим блокировщиком рекламы — Chrome и сейчас оснащается встроенным блокировщиком всплывающих окон и предупреждает пользователей при посещении потенциально вредоносных сайтов.

Google отказалась комментировать информацию о работе над подобным инструментом, а её представитель лишь отметил: «Мы тесно сотрудничаем с Coalition for Better Ads и с соответствующей отраслью индустрии в деле исследования различных способов, которыми Google и другие члены союза могут поддержать более высокие стандарты рекламы».

Сегодня осуществлять веб-сёрфинг без блокировки рекламы действительно порой опасно, и потому подобные технологии набирают популярность. Вероятно, это задевает и интересны Google, которая и собирается предложить собственное компромиссное решение.