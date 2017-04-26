Основатель "Википедии" анонсировал онлайн-газету с честными новостями

Основатель «Википедии» Джимми Уэйлс (Jimmy Wales) анонсировал проект Wikitribune для борьбы с фальшивыми новостями. В наполнении сайта примут участие профессиональные журналисты и сообщество заинтересованных читателей: вместе они будут писать и публиковать новости и статьи.

Финансирование сайта осуществляется посредством краудфандинга. Wikitribune посвящён целому ряду вопросов — от американской политики до науки и техники.

Основная мантра сайта — преданность фактам. Читатель без проблем сможет просмотреть источник новости, а журналисты будут дополнять текст материалами вроде записей интервью. «Wikitribune — новости, написанные людьми и для людей», — говорит Уэйлс.

«Я думал об этом очень долгое время, — рассказал Уэйлс сайту The Verge. — Но идеи начали приходить после Brexit и Дональда Трампа (Donald Trump). Есть такое чувство, что что-то пошло не так. Качество СМИ упало во многих областях — не во всех, — и у публики появилась реальная потребность в чём-то более серьёзном и надёжном».

Изначально Уэйлс собирается нанять 10 профессиональных журналистов. Они будут работать рука об руку с представителями сообщества, проверять факты и редактировать материалы. Любой пользователь сможет предлагать правки, которые должен будет подтвердить сотрудник сайта или доверенный волонтёр.

Wikitribune позиционируется как проект без рекламы. На сайте появится подписка примерно за $15 в месяц, которая даст возможность не только читать ресурс, но и оказывать влияние на его содержание. Пользователи, в частности, смогут предлагать темы для статей.

По словам Уэйлса, это лишь начало, первый шаг для привлечения инвестиций и поиска журналистов. Сперва предпочтение будет отдаваться новостям на английском языке, но позже список может сильно расшириться. В качестве второго возможного языка Уэйлс рассматривает немецкий.