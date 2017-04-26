В Беларуси впервые реализован проект с применением блокчейн

В Беларуси впервые реализован государственный проект по внедрению технологии блокчейн в национальную банковскую систему. Распределенное хранение используется в реестре банковских гарантий. Представители Национального банка называют амбициозный проект первым шагом к легализации криптовалют и использованию передовых технологий защиты данных. Об этом сообщает digital.report.

Об этом на конференции «Цифровой банкинг» в Минске сообщил начальник отдела маркетинга ЦБТ Марк Михалевский. Говоря о будущем банковского сектора, представители Национального банка и госкомпании-разработчики ПО прогнозируют внедрение криптовалют и использование новейших способов идентификации граждан.

Блокчейн позволил Беларуси снизить риски при заключении внешнеторговых контрактов, а сам проект – оценить перспективы технологии в госуправлении.

«Мы воспользовались блокчейном для того, чтобы подтвердить факт выдачи или изменений банковских гарантий. Применение принципов распределенного хранения и защиты данных позволило нам снизить риски при заключении внешнеторговых контрактов и предотвратить фальсификацию банковских гарантий недобросовестными участниками финансового рынка», – сказал Михалевский.

Представитель госкомпании отметил, что проект можно было реализовать с использованием «привычных облачных технологий», но перед ЦБТ на государственном уровне была поставлена задача оценить перспективы блокчейна. Михалевский считает, что проект «успешно реализован и отлично работает». Теперь перед банковской системой Беларуси стоит задача «определить общее видение того, как применять блокчейн».

Несмотря на оптимизм разработчиков и государственного регулятора в лице Национального банка, применение блокчейна в Беларуси пока выглядит крайне туманно. На это указали присутствовавшие на конференции представители Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при президенте Беларуси – организации, ответственной за государственную сертификацию цифровых решений и систем безопасности. «Действующее законодательство запрещает использование алгоритма SHA265», – категорично отметил представитель ОАЦ.